Литва заблокировала онлайн-доступ к некоторым российским телеканалам

Государственная комиссия по радио и телевидению Литвы, контролирующая деятельность радиостанций и телевизионных вещателей, заблокировала возможность подключения онлайн к российским телеканалам, которые якобы носят агрессивный и пропагандистский характер.

Государственная комиссия по радио и телевидению Литвы, контролирующая деятельность радиостанций и телевизионных вещателей, заблокировала возможность подключения онлайн к российским телеканалам, которые якобы носят агрессивный и пропагандистский характер.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом ведомство сообщило на своем сайте.

"Решение принято с учетом рекомендаций Евросоюза по препятствованию распространению дезинформации и враждебной пропаганды", - говорится в сообщении комиссии.

Запретительные меры затронули каналы Russia Today на английском языке в Великобритании, Германии, Испании, "Спутник", "РТР-Россия", "РТР-Планета", "Россия-24", "Рен-ТВ", "Первый канал".