Литва за 33 тыс. евро восстановит заграждение на границе с Беларусью

Литва потратит около 34 тыс. евро на восстановление заграждения на границе с Беларусью, поврежденного ураганом.

Литва потратит около 34 тыс. евро на восстановление заграждения на границе с Беларусью, поврежденного ураганом.

Как передает Report со ссылкой на литовские СМИ, об этом сообщили в МВД страны.

Cредства выделят из государственных резервных фондов.

В конце июля в Литве разразился мощный шторм, нанесший большой ущерб различным регионам страны - муниципалитеты и жители подсчитывали миллионные убытки от стихии. Всего после урагана более 160 тыс. домохозяйств остались без электричества.

Граница между Литвой и Беларусью составляет около 680 километров. Длина физического барьера - около 550 километров. Заграждение было решено построить после выросшего летом 2021 года притока нелегальных мигрантов из Беларуси. Работы по возведению сооружения были завершены в августе 2022 года.

По всей сухопутной части границы литовская сторона построила заграждение, которое оснащено системами видеоконтроля. Так, высота забора из металлической стержневой сетки составляет около четырех метров. При этом поверх него идет колючая проволока, а перед самим заграждением установлена дополнительная линия из колючей проволоки высотой три метра.

Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса.