Литва за 147 млн евро купит у Швеции системы ПВО ближнего радиуса действия

Литва закупит у Швеции мобильные системы противовоздушной обороны (ПВО) ближнего радиуса действия за 147 млн евро.

Литва закупит у Швеции мобильные системы противовоздушной обороны (ПВО) ближнего радиуса действия за 147 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Минобороны балтийской республики.

"Система RBS70 NG (MSHORAD) разработана шведским предприятием Saab Dynamics. Агентство оборонных ресурсов подписало договор на поставку на сумму 147 млн евро", - говорится в сообщении.

Назначением MSHORAD считается защита определенных объектов, территорий и критической инфраструктуры. Достоинством системы является ее мобильность. В систему входят мобильный центр управления огнем, радары Giraffe 1X и переносной зенитно-ракетный комплекс RBS70 NG. Системой используются ракеты Bolide лазерного наведения.

Поставки этой военной техники, смонтированной на гусеничной ходовой части, намечены в 2025-2027 годах. Ее количество не указано.