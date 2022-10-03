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Литва вышлет временного поверенного в делах России

Литва вышлет временного поверенного в делах России Литва вышлет временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя, его объявили персоной нон грата. Дипломат должен покинуть Литву в течение пяти дней.
Другие страны
3 октября 2022 г. 14:48
Литва вышлет временного поверенного в делах России

Литва вышлет временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя, его объявили персоной нон грата. Дипломат должен покинуть Литву в течение пяти дней.

Как передает Report, об этом заявил МИД Литвы.

"Это решение Литвы принято с учетом предоставленной компетентными органами информации, обосновывающей тот факт, что недавние действия и заявления Сергея Рябоконя несовместимы со статусом дипломата, могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела государства пребывания и поэтому считаются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях", - сообщило министерство.

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Версия на азербайджанском языке Litva Rusiyanın müvəqqəti işlər vəkilini arzuolunmaz şəxs elan edib
Версия на английском языке Lithuania to expel charge d'affaires of Russia

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