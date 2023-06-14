Литва выделит финансовую помощь на закупку средств ПВО для Украины

Литва выделит 6 млн евро для усиления системы противовоздушной обороны в Украине. Помощь будет предоставляться совместно с другими европейскими странами.

Литва выделит 6 млн евро для усиления системы противовоздушной обороны в Украине. Помощь будет предоставляться совместно с другими европейскими странами.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина об этом заявил министр обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

Отмечается, что Литва вместе с Великобританией, Норвегией, Нидерландами, Данией, Швецией и Исландией покупает средства ПВО Украины на 107,5 млн евро. Вклад Литвы - 6 миллионов евро.

"Литва постоянно находит различные способы поддержать Украину. Средства противовоздушной обороны, закупленные семью странами, укрепят способность Украины защищать критически важную инфраструктуру, гражданских лиц и военнослужащих", - заявил Анушаускас.

По данным главы Минобороны Литвы, закупка средств ПВО для Украины является первым из пяти запланированных пакетов поддержки в рамках второго раунда закупок Международного фонда для Украины.