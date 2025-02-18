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Литва выделит €200 млн инфраструктуру для совместного использования с контингентами НАТО

Литва выделит €200 млн инфраструктуру для совместного использования с контингентами НАТО Для строительства военной инфраструктуры, которая будет использоваться литовскими ВС совместно с размещаемыми контингентами НАТО, в текущем году будет выделено порядка €200 млн.
Другие страны
18 февраля 2025 г. 13:05
Литва выделит €200 млн инфраструктуру для совместного использования с контингентами НАТО

Для строительства военной инфраструктуры, которая будет использоваться литовскими ВС совместно с размещаемыми контингентами НАТО, в текущем году будет выделено порядка €200 млн.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила пресс-служба Минобороны Литвы.

В первую очередь речь идет о таких объектах, как многоцелевой cтрелковый комплекс с инфраструктурой снабжения на полигоне Руднинкай, предназначенный для тренировок литовской армии, развертываемой бригады Бундесвера и военнослужащих стран НАТО, а также инфраструктуры полигона в Пабраде, где планируется разместить около 1 тыс. военнослужащих США. Оба объекта расположены в восточной части Литвы, близ границы с Беларусью.

Кроме того, в течение ближайших четырех лет на инфраструктуру для ВС Литвы и союзников по НАТО планируется затратить около €4 млрд.

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