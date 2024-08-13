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Литва выделит 130 млн евро на закупку вооружений

Литва выделит 130 млн евро на закупку вооружений Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте подписала проект постановления, предлагающий в этом году дополнительно выделить 130 млн евро на закупку необходимых систем вооружения.
Другие страны
13 августа 2024 г. 12:27
Литва выделит 130 млн евро на закупку вооружений

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте подписала проект постановления, предлагающий в этом году дополнительно выделить 130 млн евро на закупку необходимых систем вооружения.

Как передает Report со ссылкой на литовские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Минфина Литвы.

Дополнительные средства для Минобороны будут выделены из заемных средств.

"В этом году мы сможем ускорить различные проекты, необходимые для национальной обороны – начать закупку беспилотников, противодронных и мобильных систем ПВО, радиостанций, вооружений и другие закупки. Также часть средств будет направлена ​​на закупку производимым в Литве и указанным Украиной как недостающие военным средствам", - заявила Скайсте.

Отмечается, что 20 млн евро будут направлены на ускорение приобретения различных типов беспилотных авиационных систем и обучение операторов этих систем, 30 млн евро - на продвижение и развитие приобретения систем борьбы с дронами и электромагнитного боевого оборудования.

Кроме того, 10 млн евро планируется выделить на модернизацию существующих мобильных зенитно-ракетных комплексов и поэтапное начало приобретения мобильных зенитно-ракетных комплексов малой дальности Piorun, 20 млн евро - на оснащение солдат индивидуальным оружием по программе современного (маневренного) солдата (огнестрельное оружие различных калибров, прицелы, приборы ночного видения), еще 20 млн евро - на продвижение приобретения радиостанций и т.д.

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