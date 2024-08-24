Литва выделила Украине новый пакет военной помощи

Литва объявила о новом пакете военной помощи Украине, который включает системы ПВО и другое оборудование.

Литва объявила о новом пакете военной помощи Украине, который включает системы ПВО и другое оборудование.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Шимоните отметила, что новая военная помощь должна прибыть в Украину к началу сентября.

"На сегодняшней встрече я проинформировала президента Зеленского о том, что новейший пакет военной помощи Литвы прибудет в Украину в начале сентября", - подчеркнула премьер-министр.