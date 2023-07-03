Литва ввела ужесточенные правила транзита для товаров через РФ и Беларуси

Решение правительства Литвы об очередном ужесточении порядка грузового транзита через территорию России и Беларуси почти для 60 категорий товаров вступило в силу в понедельник.

Решение правительства Литвы об очередном ужесточении порядка грузового транзита через территорию России и Беларуси почти для 60 категорий товаров вступило в силу в понедельник.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по словам главы Минэкономики Аушрине Армонайте, эта мера необходима, чтобы не допустить попадания в Россию товаров двойного назначения, компоненты которых могут быть использованы в военном производстве.

Правительством установлены 57 групп товаров, при транзите которых необходимо предоставить декларацию от изготовителя. Он должен указать продавца (экспортера) своей продукции и покупателя в третьей стране с обещанием не разгружать, не перегружать и не перепродавать товар при следовании через территорию РФ и Беларуси.

Среди групп товаров, в отношении которых введен новый порядок, преобладают электроника и ее компоненты, электрические трансформаторы, химические материалы, которые могут быть использованы при производстве электроники, электродвигатели, генераторы, телефонные аппараты. Литовские инстанции считают их относящимися к категории двойного назначения.