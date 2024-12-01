Литва ввела предварительную регистрацию для фур на пересечение границы с РФ

Водители большегрузных транспортных средств, собирающиеся пересечь границу Литвы с Калининградской областью РФ или Беларусью, обязаны пройти предварительную электронную регистрацию.

Водители большегрузных транспортных средств, собирающиеся пересечь границу Литвы с Калининградской областью РФ или Беларусью, обязаны пройти предварительную электронную регистрацию.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, новый порядок, введенный правительством республики, вступил в силу 1 декабря.

Глава литовского транспортного ведомства Марюс Скуодис отметил, что инициаторы нововведения надеются, что оно позволит уменьшить очереди фур на контрольно-пропускных пунктах (КПП) с Россией и Беларусью и послужит улучшению ситуации с безопасностью в районах перехода границы.

Отмечается. что те водители, которые предварительно не оформят регистрацию на пересечение границы, должны будут зарегистрироваться на ближайшее свободное время.

На литовско-российской и литовско-белорусской границе действуют по два КПП.