Литва вручила РФ ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства

Литва вручила представителю посольства РФ ноту протеста в связи с предполагаемым зафиксированным нарушением воздушного пространства.

Литва вручила представителю посольства РФ ноту протеста в связи с предполагаемым зафиксированным нарушением воздушного пространства.

Как передает Report, об этом сообщил МИД балтийской республики.

"Инцидент имел место 30 июня, когда самолет, принадлежащий российской авиакомпании "Победа", направлявшийся из Москвы в Калининград, незаконно оказался в воздушном пространстве Литвы над Балтийским морем, где находился около одной минуты", - говорится в сообщении ведомства.

Литовская сторона потребовала разъяснений и неповторения подобных инцидентов.