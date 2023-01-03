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Литва в 2023 году сконцентрируется на передаче Украине вооружения и подготовке военных

Литва в 2023 году сконцентрируется на передаче Украине вооружения и подготовке военных Литва сконцентрирует помощь Украине в этом году на передаче вооружения и подготовке военных.
Другие страны
3 января 2023 г. 18:00
Литва в 2023 году сконцентрируется на передаче Украине вооружения и подготовке военных

Литва сконцентрирует помощь Украине в этом году на передаче вооружения и подготовке военных.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщило Минобороны балтийской республики.

"Нам необходимо адаптировать свои возможности к изменяющимся потребностям Украины и стремиться к тому, чтобы объемы нашей военной помощи не снижались", - сказал глава оборонного ведомства Арвидас Анушаускас.

По его словам, намечены основные направления сотрудничества с Киевом: прежде всего это будет касаться передачи вооружения и различной амуниции.

"Планируется приобретение и передача Украине производимого в Литве оснащения - приборов ночного видения, термовизоров, средств борьбы с беспилотными аппаратами", - говорится в сообщении.

Помимо этого, Литва продолжит помогать Украине с ремонтом техники и подготовкой военных специалистов. Страна также намерена предлагать Киеву экспертную помощь в проведении военной реформы.

В начале декабря сообщалось о планах Вильнюса передать Киеву артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров. А в ноябре граждане Литвы собрали 750 тысяч долларов на три морских беспилотника для Украины.

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Версия на английском языке Lithuania in 2023 to focus on transfer of weapons to Ukraine, military training

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