Литва ужесточит правила транзита товаров через Россию и Беларусь

Таможня Литвы решила ужесточить порядок грузового транзита товаров через территорию России и Беларуси. Ограничения вступят в силу в начале июля 2023 года и коснутся 57 групп товаров.

Таможня Литвы решила ужесточить порядок грузового транзита товаров через территорию России и Беларуси. Ограничения вступят в силу в начале июля 2023 года и коснутся 57 групп товаров.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщается на сайте литовского таможенного департамента.

Под ужесточение транзита попадет продукция, которая используется в военных целях или для увеличения мощностей российской промышленности.

Обязательным станет указание в таможенной декларации подтверждения, что производитель товаров знает продавца и покупателя в третьей стране. Также требуется подтвердить, что товары будут перевозиться транзитом через Беларусь или РФ и не будут перепроданы в этих странах.

Производитель также должен знать, кто конечный потребитель товара в третьей стране. Декларации производителя необходимо будет предоставлять с 3 июля при декларировании товаров на экспорт и реэкспорт, а с 17 июля – и на таможнях, действующих в пунктах пограничного контроля.

С 5 июня таможенный департамент Литвы уже применяет более строгие проверки для предотвращения возможного обхода санкций и ввоза товаров в Россию — перевозчики должны представить подтверждающие это документы. Однако в ведомстве обеспокоены, что, несмотря на ограничения, происходит параллельный импорт некоторых товаров в Россию и Беларусь.