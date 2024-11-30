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Литва ужесточила правила выдачи вида на жительство

Литва ужесточила правила выдачи вида на жительство МВД Литвы с 1 декабря изменяет условия подачи заявлений о получении вида на жительство (ВНЖ). Желающие приобрести такой статус смогут обращаться к внешнему поставщику услуг только на территории своей страны.
Другие страны
30 ноября 2024 г. 10:11
Литва ужесточила правила выдачи вида на жительство

МВД Литвы с 1 декабря изменяет условия подачи заявлений о получении вида на жительство (ВНЖ). Желающие приобрести такой статус смогут обращаться к внешнему поставщику услуг только на территории своей страны.

Как сообщает Report, в комментарии министра внутренних дел Агне Билотайте говорится, что такое решение было принято с учетом современных миграционных тенденций и возможных угроз безопасности.

По ее мнению, миграционная политика должна отвечать интересам нацбезопасности, направлениям внешней политики, потребностям рынка труда и "институциональному потенциалу" государства.

Граждане государств, в которых нет внешних поставщиков услуг, смогут подать заявление на получение ВНЖ в других странах, если они воссоединяются с семьей, планируют устроиться на высококвалифицированную работу, приглашены на обучение в научные и учебные заведения. Также подать заявления в другой стране могут иностранцы, которые переводятся внутри компании или намерены приехать в качестве преподавателя или исследователя по трудовому договору с научно-исследовательским учреждением.

Правила не меняются для граждан Австралии, Японии, Великобритании и Северной Ирландии, США, Канады, Новой Зеландии и Южной Кореи. Они по-прежнему могут подать заявление на ВНЖ через любых внешних поставщиков услуг.

В 2024 году Литва сократила число центров внешних поставщиков услуг с 34 до 30. Были закрыты подразделения в Ливане, Иордании, Шри-Ланке и Непале.

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