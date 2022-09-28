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Литва увеличит оборонные расходы почти на 148 млн евро

Литва увеличит оборонные расходы почти на 148 млн евро Расходы Литвы на оборону увеличатся в этом году на 148 млн евро, планируется закупка различных видов вооружений, в том числе американских систем Himars.
Другие страны
28 сентября 2022 г. 20:45
Литва увеличит оборонные расходы почти на 148 млн евро

Расходы Литвы на оборону увеличатся в этом году на 148 млн евро, планируется закупка различных видов вооружений, в том числе американских систем Himars.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, данное решение правительство приняло на сегодняшнем заседании.

"Мы увеличиваем финансирование обороны, тем самым последовательно реализуя договоренность парламентских партий", - отметил министр финансов республики Гинтаре Скайсте.

Как отметил глава Минобороны страны Арвидас Анушаускас, средства будут направлены на восстановление военного потенциала Литвы после передачи Украине 50 бронетранспортеров. Власти запланировали закупку многоцелевых боевых бронированных машин JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) производства американской компании Oshkosh Defence, воздушных радаров средней дальности, реактивной системы залпового огня (РСЗО) Himars.

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