Литва увеличит число военных инструкторов в Украине

Численность военных инструкторов Литвы на Украине будет увеличена.

Численность военных инструкторов Литвы в Украине будет увеличена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба правительства балтийской республики.

"Литва увеличит число находящихся на Украине военных инструкторов и в ближайшее время передаст противовоздушные ракеты Stinger, - приводит пресс-служба слова премьер-министра Ингриды Шимоните, находящейся с визитом в Украину. Численный состав инструкторов и передаваемое количество средств ПВО не уточняется.

На Украине находится подразделение литовских военных инструкторов, скомплектованное из представителей добровольческих сил охраны, штаба по управлению военными доктринами, авиабазы ВВС и инженерного батальона им. Юозаса Виткуса. Им поставлена задача помочь в реализации военной реформы обучением и подготовкой кадров, внедрением в армии западных стандартов.

Литва первой из стран НАТО в 2014 году официально признала, что поставила Киеву "элементы вооружения", не уточнив, что имелось в виду. Через некоторое время украинская сторона отметила, что это было "летальное оружие" советского производства. В феврале 2019 года Литва передала Украине снятые с вооружения боеприпасы - более 1 млн патронов к автоматам советского производства. В октябре 2021 года кабмин Литвы одобрил поставку Украине бронежилетов и баллистических поясов стоимостью 676 тыс. евро.