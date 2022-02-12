О нас
Report Georgia
Аудио новости

Литва увеличит число военных инструкторов в Украине

Литва увеличит число военных инструкторов в Украине Численность военных инструкторов Литвы на Украине будет увеличена.
Другие страны
12 февраля 2022 г. 01:51
Литва увеличит число военных инструкторов в Украине

Численность военных инструкторов Литвы в Украине будет увеличена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба правительства балтийской республики.

"Литва увеличит число находящихся на Украине военных инструкторов и в ближайшее время передаст противовоздушные ракеты Stinger, - приводит пресс-служба слова премьер-министра Ингриды Шимоните, находящейся с визитом в Украину. Численный состав инструкторов и передаваемое количество средств ПВО не уточняется.

На Украине находится подразделение литовских военных инструкторов, скомплектованное из представителей добровольческих сил охраны, штаба по управлению военными доктринами, авиабазы ВВС и инженерного батальона им. Юозаса Виткуса. Им поставлена задача помочь в реализации военной реформы обучением и подготовкой кадров, внедрением в армии западных стандартов.

Литва первой из стран НАТО в 2014 году официально признала, что поставила Киеву "элементы вооружения", не уточнив, что имелось в виду. Через некоторое время украинская сторона отметила, что это было "летальное оружие" советского производства. В феврале 2019 года Литва передала Украине снятые с вооружения боеприпасы - более 1 млн патронов к автоматам советского производства. В октябре 2021 года кабмин Литвы одобрил поставку Украине бронежилетов и баллистических поясов стоимостью 676 тыс. евро.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

В Азербайджане подготовят новый Налоговый кодекс
В Азербайджане подготовят новый Налоговый кодекс
11 февраля 2022 г. 17:24
Самира Мусаева: В отношении СМИ могут быть применены налоговые льготы
Самира Мусаева: В отношении СМИ могут быть применены налоговые льготы
11 февраля 2022 г. 17:06
В Азербайджане налогоплательщикам предоставят амнистию капитала и имущества
В Азербайджане налогоплательщикам предоставят амнистию капитала и имущества
11 февраля 2022 г. 16:42
Министр Рашад Набиев о политике государства в связи с радиочастотами
Министр Рашад Набиев о политике государства в связи с радиочастотами
9 февраля 2022 г. 12:37
Азербайджан поставляет в Турцию дополнительные объемы газа по ее просьбе
Азербайджан поставляет в Турцию дополнительные объемы газа по ее просьбе
8 февраля 2022 г. 17:25
Министр: В ближайшие месяцы будет пресечено вещание иранских каналов на юге Азербайджана 
Министр: В ближайшие месяцы будет пресечено вещание иранских каналов на юге Азербайджана 
8 февраля 2022 г. 14:27
Сафар Мехдиев: В этом году завершится строительство таможенного поста ”Ханоба”  
Сафар Мехдиев: В этом году завершится строительство таможенного поста ”Ханоба”  
8 февраля 2022 г. 13:40
На азербайджано-иранской границе могут построить новые пропускные пункты
На азербайджано-иранской границе могут построить новые пропускные пункты
8 февраля 2022 г. 13:21
ICMP провела консультации с Азербайджаном по поиску пропавших без вести
ICMP провела консультации с Азербайджаном по поиску пропавших без вести
8 февраля 2022 г. 10:54
Рашад Набиев: Будут организованы автобусные рейсы и на другие освобожденные территории
Рашад Набиев: Будут организованы автобусные рейсы и на другие освобожденные территории
7 февраля 2022 г. 17:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi