Литва уведомила МИД России об отзыве своего посла Рямигиюса Мотузаса из Москвы в соответствующем порядке, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Во внешнеполитическом ведомстве Литвы указали, что посол был отозван для консультаций накануне, это связанно с присланным по электронной почте в посольство письмом, содержащим угрозы, связанные с делом 13 января, в адрес посла и персонала посольства.

Кроме того, Р.Мотузасу предоставлен статус специального свидетеля в досудебном расследовании дела о непрозрачной выдаче виз.

"МИД РФ уведомлен в соответствующем порядке", - отметили в МИД Литвы.

В ведомстве указали, что посол отозван ориентировочно на неделю, его обязанности будет исполнять заместитель главы дипмиссии.