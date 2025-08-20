О нас

Литва усилит охрану границ перед совместными учениями России и Беларуси

Литва усилит охрану границ перед совместными учениями России и Беларуси Литовские пограничники усилят охрану границ и развернут дополнительные силы, поскольку Россия и Беларусь готовятся к совместным военным учениям "Запад", которые состоятся в сентябре.
Другие страны
20 августа 2025 г. 12:24
Литва усилит охрану границ перед совместными учениями России и Беларуси

Литовские пограничники усилят охрану границ и развернут дополнительные силы, поскольку Россия и Беларусь готовятся к совместным военным учениям "Запад", которые состоятся в сентябре.

Как передает Report, об этом сообщают литовские СМИ со ссылкой на командующего Госпогранслужбы (VSAT) Рустамаса Любаеваса.

По его словам, с приближением учений "Запад" литовская пограничная служба планирует усилить безопасность границ, развернуть дополнительный персонал на внешних границах и принять определенные меры в сотрудничестве с другими учреждениями, литовскими военными и полицией.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Lithuania to strengthen border security ahead of joint Russia-Belarus drills
Версия на азербайджанском языке Litva sərhəddə əlavə qüvvələr yerləşdirəcək

Другие новости из категории

Китай заинтересован в участии Афганистана в проекте Пояс и путь
Китай заинтересован в участии Афганистана в проекте "Пояс и путь"
20 августа 2025 г. 13:21
Глава МИД КНР прибыл с визитом в Афганистан
Глава МИД КНР прибыл с визитом в Афганистан
20 августа 2025 г. 12:55
Инфляция в Великобритании в июле достигла рекордного уровня за 1,5 года
Инфляция в Великобритании в июле достигла рекордного уровня за 1,5 года
20 августа 2025 г. 12:48
Почтовые операторы Швеции и Норвегии ограничили поставку товаров в США
Почтовые операторы Швеции и Норвегии ограничили поставку товаров в США
20 августа 2025 г. 12:45
В Вильнюсе временно было останавлено воздушное движение из-за БПЛА вблизи аэропорта
В Вильнюсе временно было останавлено воздушное движение из-за БПЛА вблизи аэропорта
20 августа 2025 г. 11:57
Вице-премьер: Поставки российской нефти в Словакию восстановлены
Вице-премьер: Поставки российской нефти в Словакию восстановлены
20 августа 2025 г. 11:45
В Польше упал и взорвался неизвестный объект
В Польше упал и взорвался неизвестный объект
20 августа 2025 г. 10:56
В результате ударов РФ по Украине пострадали 15 человек, есть погибший
В результате ударов РФ по Украине пострадали 15 человек, есть погибший
20 августа 2025 г. 10:47
Камбоджа выдала России подозреваемого в краже оборудования для майнинга
Камбоджа выдала России подозреваемого в краже оборудования для майнинга
20 августа 2025 г. 10:18
Кац одобрил план военного наступления на город Газа
Кац одобрил план военного наступления на город Газа
20 августа 2025 г. 10:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi