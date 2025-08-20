Литва усилит охрану границ перед совместными учениями России и Беларуси

Литовские пограничники усилят охрану границ и развернут дополнительные силы, поскольку Россия и Беларусь готовятся к совместным военным учениям "Запад", которые состоятся в сентябре.

Как передает Report, об этом сообщают литовские СМИ со ссылкой на командующего Госпогранслужбы (VSAT) Рустамаса Любаеваса.

По его словам, с приближением учений "Запад" литовская пограничная служба планирует усилить безопасность границ, развернуть дополнительный персонал на внешних границах и принять определенные меры в сотрудничестве с другими учреждениями, литовскими военными и полицией.