Литва строит забор на границе с Россией

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Бюджет Литвы этого года предусматривает строительство оградительного забора на границе с Калининградом, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"До сих пор государственная граница Литвы и Калининградской области обозначалась только специальными знаками и 13-метровой контрольной линией", - пишет портал Lietuvos žinios.

На его возведение власти намерены потратить 3,6 миллиона евро.

По словам главы МВД Литвы, "этих средств должно хватить на строительство забора. Близ него будет вмонтирована модернизированная система наблюдения за границей, средства на которую будут найдены в следующем году".

Как утверждает портал, забор не станет "Китайской стеной", просто он позволит обеспечить непопадание в страну контрабанды.