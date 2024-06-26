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Литва согласовала годовую норму военной помощи Украине

Литва согласовала годовую норму военной помощи Украине Государственный совет обороны Литвы на созванном президентом Гитанасом Науседой заседании установил годовую норму военной помощи Украине в размере 190 млн евро.
Другие страны
26 июня 2024 г. 14:44
Литва согласовала годовую норму военной помощи Украине

Государственный совет обороны Литвы на созванном президентом Гитанасом Науседой заседании установил годовую норму военной помощи Украине в размере 190 млн евро.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Члены совета одобрили предложение о том, что военная помощь Украине не может быть меньше 0,25% валового внутреннего продукта Литвы. В денежном выражении это составит 190 млн евро евро", - сказал советник главы государства Кестутис Будрис.

По словам советника, норма вводится на ближайшие три года.

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