Литва согласовала годовую норму военной помощи Украине

Государственный совет обороны Литвы на созванном президентом Гитанасом Науседой заседании установил годовую норму военной помощи Украине в размере 190 млн евро.

Государственный совет обороны Литвы на созванном президентом Гитанасом Науседой заседании установил годовую норму военной помощи Украине в размере 190 млн евро.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Члены совета одобрили предложение о том, что военная помощь Украине не может быть меньше 0,25% валового внутреннего продукта Литвы. В денежном выражении это составит 190 млн евро евро", - сказал советник главы государства Кестутис Будрис.

По словам советника, норма вводится на ближайшие три года.