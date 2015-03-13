​Литва намерена отказаться от импорта российского газа в следующем году

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Литва может отказаться от услуг поставок российского газа в 2016 году. Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом заявил министр энергетики Литвы Рокас Масюлис.

В конце текущего года у Литвы истекает подписанный на 10 лет договор с "Газпромом" о поставках.

В конце 2014 года Литва построила собственный терминал для поставок сжиженного газа. По словам министра, завод может обеспечить газом всю страну без поставок "Газпрома". Глава министерства энергетики подчеркнул, что Литва сравнит предложения поставщиков сжиженного газа и "Газпрома" и выберет наиболее экономически выгодный вариант.

В прошлом году Литва подписала пятилетний контракт с норвежской компанией Statoil на поставку танкерами 540 млн. кубометров сжиженного газа в год. Это может обеспечить чуть больше половины всего бытового потребления газа в стране. В конце февраля Litgas подписал соглашение, по которому в 2016 году могут быть организованы поставки сжиженного газа со стороны американской компании Cheniere Energy.