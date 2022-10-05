Литва решила направить 2,9 млн евро на помощь Украине

Правительство Литвы решило передать на помощь Украине 2,9 млн евро, которые остались в фонде поддержки процесса стабилизации в Афганистане.

Правительство Литвы решило передать на помощь Украине 2,9 млн евро, которые остались в фонде поддержки процесса стабилизации в Афганистане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее решение было принято кабмином балтийской республики.

"Неиспользованные средства передаются Минобороны, которое наметило приобрести на них зимнее военное обмундирование для передачи Украине", - говорится в сообщении.

В феврале 2022 года Украина получила из Литвы партию переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. В апреле Минобороны республики заявило, что передает Украине партию тяжелых минометов, стоимость которых составляет десятки миллионов евро. В июле Вильнюс сообщил о передаче Киеву 50 бронетранспортеров М-113 и М-577. Украине также был передан боевой беспилотник типа Bayraktar с ракетами класса "воздух - земля".