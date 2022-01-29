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Литва разработала план по "независимости" от российского газа

Литва разработала план по "независимости" от российского газа Министерство энергетики Литвы, опасаясь возможного прекращения поставок российского газа в Европу в случае обострения ситуации вокруг Украины, подготовило план обеспечения энергобезопасности страны.
Другие страны
29 января 2022 г. 15:41
Литва разработала план по независимости от российского газа

Министерство энергетики Литвы, опасаясь возможного прекращения поставок российского газа в Европу в случае обострения ситуации вокруг Украины, подготовило план обеспечения энергобезопасности страны.

Как передает Report, об этом сообщают литовские СМИ со ссылкой на источники в правительстве.

Плавучий СПГ-терминал "Газпрома" "Маршал Василевский" 25 января впервые за два года доставил груз в Калининград. Ряд литовских экспертов увидели в этом стремление России обеспечить газовую безопасность Калининградской области на случай прекращения поставок газа по трубопроводам из соседних стран, защититься от возможных санкций со стороны стран НАТО в случае обострения вокруг Украины. Премьер-министр Литвы выразила опасения, что в случае возможного конфликта на Украине Прибалтика останется без российского газа.

"Литвой приняты стратегические решения по поводу диверсификации источников поставок природного газа и интеграции систем природного газа. СПГ-терминал в Клайпеде и польско-литовский газопровод, который вскоре будет запущен, позволяют нам обеспечивать поставки природного газа независимо от действий российской стороны. Литовская сторона на данный момент не получала информации о намечающихся или возможных изменениях в объемах транзита или импорта природного газа", - сказала пресс-секретарь министра энергетики Дайнюса Крейвиса Вита Раманаускайте.

Ранее по итогам встречи глав минэнерго Литвы и Украины в декабре 2021 года было объявлено, что в запуске поставок сжиженного природного газа из Клайпедского порта через польско-литовский газопровод GIPL, окончание строительства которого запланировано на середину 2022 года, заинтересован также Киев.

Терминал СПГ в Литве начал работу в 2014 году. Власти считали, что он поможет балтийской республике избавиться от "монополии" "Газпрома". В то же время затраты на этот энергообъект крайне ощутимы для Литвы. Чаще всего Литва получает СПГ из Норвегии и России, есть редкие поставки из США.

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