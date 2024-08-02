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Литва разрабатывает план эвакуации населения морем через Клайпедский порт

Литва разрабатывает план эвакуации населения морем через Клайпедский порт Клайпедский государственный морской порт Литвы необходимо включить в процесс подготовки к возможной эвакуации населения.
Другие страны
2 августа 2024 г. 16:13
Литва разрабатывает план эвакуации населения морем через Клайпедский порт

Клайпедский государственный морской порт Литвы необходимо включить в процесс подготовки к возможной эвакуации населения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила журналистам глава МВД балтийской республики Агне Билотайте.

"Разрабатывается план эвакуации через Клайпедский порт. Такая наработка делается впервые", - сообщила она.

МВД в сотрудничестве с противопожарно-спасательным департаментом разрабатывает сценарий эвакуации на случай гипотетической войны. На первом этапе будет запланирована эвакуация внутри страны, на втором - эвакуация в другие страны.

По словам министра, дирекция порта запрошена о возможностях по эвакуации. Генеральный директор Клайпедского порта Альгис Латакас утверждал, что через порт могут быть эвакуированы сотни тысяч человек. "У нас есть 11 больших паромов, а также другие суда, которые могут принять на борт пассажиров для эвакуации морем", - сказал он.

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