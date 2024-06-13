Литва рассматривает возможность отправки военных инструкторов в Украину

Литва рассматривает просьбу Украины об отправке военных инструкторов.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил агентству STT министр иностранных дел балтийской страны Габриэлюс Ландсбергис, находящийся с визитом в Финляндии.
По его словам, в настоящее время переговоры о ходе реализации проекта ведутся на техническом уровне.
Ландсбергис подчеркнул, что речь идет о возвращении военных инструкторов в Украину, поскольку они уже были там до начала войны. По его словам, Запад должен держать на столе все варианты, когда речь идет о поддержке Украины.