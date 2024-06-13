Литва рассматривает возможность отправки военных инструкторов в Украину

Литва рассматривает просьбу Украины об отправке военных инструкторов.

Литва рассматривает просьбу Украины об отправке военных инструкторов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил агентству STT министр иностранных дел балтийской страны Габриэлюс Ландсбергис, находящийся с визитом в Финляндии.

По его словам, в настоящее время переговоры о ходе реализации проекта ведутся на техническом уровне.

Ландсбергис подчеркнул, что речь идет о возвращении военных инструкторов в Украину, поскольку они уже были там до начала войны. По его словам, Запад должен держать на столе все варианты, когда речь идет о поддержке Украины.