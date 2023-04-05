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Литва рассчитывает отсудить у Беларуси 120 млн евро за кризис с мигрантами

Литва рассчитывает отсудить у Беларуси 120 млн евро за кризис с мигрантами Литва попытается отсудить у Беларуси не менее 120 млн евро за начавшийся в 2021 году кризис с нелегальными мигрантами, пытающимися перебраться через границу из Беларуси в Литву.
Другие страны
5 апреля 2023 г. 20:16
Литва рассчитывает отсудить у Беларуси 120 млн евро за кризис с мигрантами

Литва попытается отсудить у Беларуси не менее 120 млн евро за начавшийся в 2021 году кризис с нелегальными мигрантами, пытающимися перебраться через границу из Беларуси в Литву.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила министр юстиции Литвы Эвелина Добровольская.

"Литва потребует компенсацию ущерба, который мы понесли не только из-за содержания мигрантов, но и по причине необходимости усилить наш контроль, инфраструктуру, которой у нас не было. По предварительным подсчетам, это не менее 120 млн евро", - заявила Добровольская в среду журналистам, добавив, что уточнение размера ущерба еще ведется.

По ее словам, "собрано достаточно доказательств, (...) что белорусский режим не только целенаправленно вытесняет людей на территорию Литвы в течение двух лет, но и инициирует действия, посредством которых мигранты могут попасть на территорию Литвы".

Литва считает, что Беларусь нарушила Протокол о незаконной иммиграции мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности.

Как сообщила министр, МИД Литвы в среду направит Беларуси ноту с предложением урегулировать спор в арбитражном порядке. На этот процесс запланировано полгода. Если не удастся достичь соглашения в этом формате, дело будет передано в Международный суд.

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