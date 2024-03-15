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Литва рассчитывает на размещение систем ПВО союзников до встречи в верхах

Литва рассчитывает на размещение систем ПВО союзников до встречи в верхах Вильнюс рассчитывает на размещение в Литве на ротационной основе систем противовоздушной обороны (ПВО) союзников по НАТО до встречи альянса в верхах в Вашингтоне.
Другие страны
15 марта 2024 г. 14:37
Литва рассчитывает на размещение систем ПВО союзников до встречи в верхах

Вильнюс рассчитывает на размещение в Литве на ротационной основе систем противовоздушной обороны (ПВО) союзников по НАТО до встречи альянса в верхах в Вашингтоне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам министр обороны республики Арвидас Анушаускас.

"После принятия на саммите НАТО в Вильнюсе решения о ротационной модели ПВО его практическая реализация до встречи в верхах в Вашингтоне будет важным сигналом о том, что Североатлантический альянс демонстрирует решимость укреплять оборону и сдерживание", - сказал он.

Переговоры по этому вопросу Вильнюс провел с Германией, Грецией, Италией, Нидерландами и Швецией, однако никаких конкретных договоренностей пока нет. Саммит НАТО в Вашингтоне пройдет 9-11 июля.

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