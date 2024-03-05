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Литва проведет крупнейшие военные маневры с участием 2,5 тыс. резервистов

Литва проведет крупнейшие военные маневры с участием 2,5 тыс. резервистов В Литве пройдут крупнейшие в истории вооруженных сил страны военные маневры с участием 2,5 тыс. резервистов.
Другие страны
5 марта 2024 г. 18:40
Литва проведет крупнейшие военные маневры с участием 2,5 тыс. резервистов

В Литве пройдут крупнейшие в истории вооруженных сил страны военные маневры с участием 2,5 тыс. резервистов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило командование армии Литвы.

Помимо резервистов, в маневрах примут участие более 4 тыс. профессиональных военных и проходящих службу срочников.

Кроме того, к маневрам подключатся союзники Литвы по НАТО. Польские подразделения прибудут для отработки взаимодействия по обороне стратегически важного Сувалкского коридора.

"Кроме польских военных, это будут подразделения из Германии и США. Всего к маневрам присоединятся более 4 тыс. солдат союзников", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Lithuania to host its biggest ever military drills with 2,500 reservists
Версия на азербайджанском языке Litvada ən böyük hərbi manevrlər keçiriləcək

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