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Литва просит посредничества ЕС по транзиту украинского зерна через Клайпедский порт

Литва просит посредничества ЕС по транзиту украинского зерна через Клайпедский порт Литва просит посредничества ЕС в переговорах с Польшей по вопросу транзита зерна Украины через Клайпедский государственный морской порт.
Другие страны
8 августа 2023 г. 17:48
Литва просит посредничества ЕС по транзиту украинского зерна через Клайпедский порт

Литва просит посредничества ЕС в переговорах с Польшей по вопросу транзита зерна Украины через Клайпедский государственный морской порт.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом агентству BNS заявила премьер-министр балтийской республики Ингрида Шимоните.

"С учетом того, что нам несколько затруднительно договориться [с Польшей] на двустороннем уровне, мы направили наши предложения Еврокомиссии, которая по сути и отвечает за открытие и поддержание коридоров солидарности", - сказала она.

Польские фермеры опасаются, что оказавшееся в стране в результате железнодорожного транзита в Клайпеду дешевое зерно с Украины ударит по их экономическим интересам. "Эти перевозки никак не повлияют на внутренний польский рынок и торговлю зерном в ЕС", - утверждала Шимоните.

Как заявил в июле генеральный директор Клайпедского порта Альгис Латакас, госпредприятие способно перегружать 10 млн тонн украинского зерна в год. "Надеемся, что при содействии и координации Еврокомиссии решение будет найдено", - отметила премьер-министр.

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