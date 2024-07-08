Литва просит ЕС выделить почти 14 млн евро на усиление границы с Россией

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась с официальным письмом в Еврокомиссию с просьбой предоставить финансовую поддержку на усиление границы с Россией.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась с официальным письмом в Еврокомиссию с просьбой предоставить финансовую поддержку на усиление границы с Россией.

Как передает Report со ссылкой на литовские СМИ, об этом сообщила пресс-служба МВД страны.

В письме к еврокомиссару Ильве Йоханссон, отвечающей за внутренние дела Билотайте подчеркнула, что необходимо срочно модернизировать и обновить системы пограничного контроля.

Согласно оценкам, затраты на эту модернизацию достигнут почти 16 млн евро, а необходимое финансирование составляет 13,7 млн евро.

"Сегодня нашим приоритетом является укрепление безопасности на 275-километровой границе Литвы с Россией. Большая часть инфраструктуры пограничного контроля требует обновления – чтобы мы были должным образом быть информированы о ситуации на границе и могли обеспечить безопасность внешних границ Евросоюза", - говорится в письме.

В МВД сообщили, что общая потребность в средствах на обновление систем пограничного контроля к 2030 году достигнет 65 млн евро.