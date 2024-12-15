Литва продолжит обучение военных инструкторов Украины

Литва продолжит принимать участие в подготовке украинских военных инструкторов.

Литва продолжит принимать участие в подготовке украинских военных инструкторов.

Как передает Report, об этом заявил командующий литовскими вооруженными силами генерал Раймундас Вайкшнорас во время визита в Киев.

"Литовская армия продолжит обучение украинских военных инструкторов как непосредственно на Украине, так и в составе международных учебных миссий Interflex и EUMAM", - сказал он.

В операции Interflex украинские военные проходят подготовку на территории Великобритании. EUMAM является военной тренировочной миссией ЕС для Украины.

Напомним, что Вильнюс занимался подготовкой военных специалистов для Киева еще до начала военных действий в Украине. В программе Interflex Литва участвует с осени 2022 года.