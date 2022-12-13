Литва продлила режим ЧП на границе с Россией и Беларусью

Сейм Литвы продлил режим ЧП на границе с Россией и Беларусью на три месяца, до 16 марта 2023 года. На пленарном заседании парламента Литвы за проголосовали 70 депутатов, против выступил 21, воздержались 29.

Сейм Литвы продлил режим ЧП на границе с Россией и Беларусью на три месяца, до 16 марта 2023 года. На пленарном заседании парламента Литвы за проголосовали 70 депутатов, против выступил 21, воздержались 29.

Как передает Report со ссылкой на литовские СМИ, об этом заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните.

"За прошедшее время ничего не изменилось. Ситуация в сфере безопасности нисколько не улучшилась", - отметила она.

Режим ЧП был введен решением Сейма в связи с обострением ситуации с нелегальной миграцией. Режим вступил в силу 10 ноября 2021 года и несколько раз продлевался.