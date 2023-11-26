Литва призвала к усилению военного союза с Польшей из-за российской угрозы

Литва должна значительно усилить военный союз с Польшей из-за растущей угрозы со стороны Российской Федерации. Необходимо учитывать "худшие сценарии развития событий".
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"Пришло время завершить (литовско-польские - ред.) стратегические проекты в области коммуникации и значительно усилить военное сотрудничество. Обе страны несут общую ответственность за одну из самых чувствительных точек в НАТО - Сувальский коридор", - отметил Ландсбергис во время презентации плана из 10 пунктов по подготовке к растущей военной угрозе со стороны России.
Министр добавил, что в рамках построения новой стратегии безопасности Литва должна укреплять региональное партнерство со странами Северной Европы и Балтии, а также "учиться у Украины ежедневно, не только на расстоянии, но и находясь там".
По словам Ландсбергиса, "США были и должны оставаться главной опорой безопасности НАТО и Литвы", а Германия, которая объявила о развертывании своей бригады из 5 тысяч солдат в Литве, "становится европейской стратегической опорой безопасности".
По мнению министра, его страна должна выделять на оборону 4% ВВП, но в проекте бюджета на следующий год на эти цели предусмотрено 2,71%. По мнению экспертов, эта цифра должна составлять не менее 3%.
Ландсбергис отметил необходимость Вильнюса проснуться от "приятного застоя мира" и начать укреплять свою оборону.