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Литва призвала к усилению военного союза с Польшей из-за российской угрозы

Литва призвала к усилению военного союза с Польшей из-за российской угрозы Литва должна значительно усилить военный союз с Польшей из-за растущей угрозы со стороны Российской Федерации. Необходимо учитывать "худшие сценарии развития событий".
Другие страны
26 ноября 2023 г. 16:17
Литва призвала к усилению военного союза с Польшей из-за российской угрозы

Литва должна значительно усилить военный союз с Польшей из-за растущей угрозы со стороны Российской Федерации. Необходимо учитывать "худшие сценарии развития событий".

Об этом сообщает Report со ссылкой на министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса, которого цитирует TVP World.

"Пришло время завершить (литовско-польские - ред.) стратегические проекты в области коммуникации и значительно усилить военное сотрудничество. Обе страны несут общую ответственность за одну из самых чувствительных точек в НАТО - Сувальский коридор", - отметил Ландсбергис во время презентации плана из 10 пунктов по подготовке к растущей военной угрозе со стороны России.

Министр добавил, что в рамках построения новой стратегии безопасности Литва должна укреплять региональное партнерство со странами Северной Европы и Балтии, а также "учиться у Украины ежедневно, не только на расстоянии, но и находясь там".

По словам Ландсбергиса, "США были и должны оставаться главной опорой безопасности НАТО и Литвы", а Германия, которая объявила о развертывании своей бригады из 5 тысяч солдат в Литве, "становится европейской стратегической опорой безопасности".

По мнению министра, его страна должна выделять на оборону 4% ВВП, но в проекте бюджета на следующий год на эти цели предусмотрено 2,71%. По мнению экспертов, эта цифра должна составлять не менее 3%.

Ландсбергис отметил необходимость Вильнюса проснуться от "приятного застоя мира" и начать укреплять свою оборону.

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