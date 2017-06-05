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    Литва приступила к строительству забора на границе с Россией

    Стоимость работ оценивается в 1,3 млн евро, деньги на строительство выделены из госбюджета© Valstybės sienos apsaugos tarnyba

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Строительство защитного забора у границ с Россией с литовской стороны на участке протяженностью 44,6 км начнется сегодня, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Сегодня на границе с Россией начнется строительство защитного забора. До конца этого года забор с литовской стороны будет возведен на участке протяженностью 44,6 км", - говорится в сообщении Службы охраны госграницы Литвы.

    Стоимость работ оценивается в 1,3 млн евро, деньги на строительство выделены из государственного бюджета. 

    Строительные работы планируется завершить до 20 декабря этого года.

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