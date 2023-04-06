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Литва приняла резолюцию о приглашении Украины в НАТО

Литва приняла резолюцию о приглашении Украины в НАТО Сейм Литвы принял резолюцию к летнему саммиту НАТО в Вильнюсе. Она включает официальное приглашение для Украины присоединиться к альянсу.
Другие страны
6 апреля 2023 г. 15:18
Литва приняла резолюцию о приглашении Украины в НАТО

Сейм Литвы принял резолюцию к летнему саммиту НАТО в Вильнюсе. Она включает официальное приглашение для Украины присоединиться к альянсу.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщила пресс-служба парламента Литвы.

В документе говорится, что на саммит НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе, необходимо пригласить Украину присоединиться к НАТО, а подписать протоколы о членстве и запустить процесс ратификации.

Литовские парламентарии считают, что такой шаг будет стратегическим решением НАТО в стремлении мира в Украине и Европе.

"Мы против серых зон безопасности, мы хотим доказать ошибочность тезиса о том, что Россия имеет право вето на членство Украины. Мы думаем, что Украина будет способствовать нашей безопасности, сделает НАТО сильнее", - заявил глава парламентского комитета по иностранным делам Жигимантас Павильонис.

В документе отмечается необходимость об усилении обороны в Балтийском регионе, увеличении количества войск НАТО в Литве до уровня бригады и улучшении противовоздушной обороны страны.

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