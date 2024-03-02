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Литва приняла решение конфисковать автомобили с российскими номерами

Литва приняла решение конфисковать автомобили с российскими номерами Автомобили с российскими регистрационными номерами должны покинуть территорию Литвы до 11 марта, иначе они будут конфискованы.
Другие страны
2 марта 2024 г. 18:56
Литва приняла решение конфисковать автомобили с российскими номерами

Автомобили с российскими регистрационными номерами должны покинуть территорию Литвы до 11 марта, иначе они будут конфискованы.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба литовской таможни.

"На территории Литвы до сих пор есть люди, управляющие автомобилями, зарегистрированными в РФ. До 11 марта они должны либо зарегистрировать ТС в Литве, либо покинуть ЕС", — говорится в сообщении.

Отмечается, что исключение составят машины, которые следуют в Калининградскую область и из нее транзитом.

Латвийские власти с 15 февраля начали конфисковывать автомобили с российскими номерами, не прошедшими перерегистрацию на латвийские.

Запрет на пребывание в Латвии автомобилей, зарегистрированных в России, был принят 2 ноября.

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