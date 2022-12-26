Литва пригласила Зеленского в Вильнюс на вручение премии Свободы

Сейм Литвы направил приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Вильнюс на вручение премии Свободы в январе 2023 года.

Сейм Литвы направил приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Вильнюс на вручение премии Свободы в январе 2023 года.

Как передает Report , об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на литовское издание LRT.

Как пишет издание, в начале декабря стало известно, что премию решили вручить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Мы уже направили официальное приглашение и посмотрим, каким будет решение 13 января. Однако, очевидно, ожидать его приезда не очень реально", - прокомментировала приглашение спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен.

По ее словам, сейчас составляется программа мероприятия и рассматривается, кто мог бы вручить эту премию Зеленскому. При этом учитывают, что "лауреат будет особенным".