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Литва пригласила пять стран НАТО присоединиться к ротационной миссии ПВО

Литва пригласила пять стран НАТО присоединиться к ротационной миссии ПВО Пять стран - членов НАТО приглашены Литвой к участию в ротационной миссии альянса по противовоздушной обороне (ПВО).
Другие страны
12 октября 2023 г. 21:23

Пять стран - членов НАТО приглашены Литвой к участию в ротационной миссии альянса по противовоздушной обороне (ПВО).

Как передает Report, об этом предложении министра обороны Арвидаса Анушаускаса, сделанном своим коллегам на полях встречи глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе, сообщила пресс-служба военного ведомства балтийской республики.

"В ходе двусторонних встреч с министрами обороны Германии, Греции, Испании, Норвегии и Финляндии глава оборонного ведомства Литвы призвал союзников к участию практическими действиями в реализации одобренной альянсом ротационной модели обеспечения противовоздушной обороны", - говорится в сообщении. Почему выбор пал именно на эти страны, не уточняется.

Ротационная модель ПВО действовала бы примерно так же, как организовано патрулирование НАТО в воздушном пространстве стран Балтии, у которых нет для этого военных самолетов. С 2004 года, сменяясь через четыре месяца, истребители стран - членов НАТО базируются на литовской авиабазе Зокняй. В 2014 году вторую часть миссии разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.

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