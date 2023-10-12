Литва пригласила пять стран НАТО присоединиться к ротационной миссии ПВО

Пять стран - членов НАТО приглашены Литвой к участию в ротационной миссии альянса по противовоздушной обороне (ПВО).
Как передает
"В ходе двусторонних встреч с министрами обороны Германии, Греции, Испании, Норвегии и Финляндии глава оборонного ведомства Литвы призвал союзников к участию практическими действиями в реализации одобренной альянсом ротационной модели обеспечения противовоздушной обороны", - говорится в сообщении. Почему выбор пал именно на эти страны, не уточняется.
Ротационная модель ПВО действовала бы примерно так же, как организовано патрулирование НАТО в воздушном пространстве стран Балтии, у которых нет для этого военных самолетов. С 2004 года, сменяясь через четыре месяца, истребители стран - членов НАТО базируются на литовской авиабазе Зокняй. В 2014 году вторую часть миссии разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.