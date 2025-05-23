О нас

Литва прекратит признавать небиометрические загранпаспорта РФ с 1 июня

Литва прекратит признавать небиометрические загранпаспорта РФ с 1 июня Литва с 1 июня перестанет признавать небиометрические заграничные паспорта российских граждан.
Другие страны
23 мая 2025 г. 17:17
Литва прекратит признавать небиометрические загранпаспорта РФ с 1 июня

Литва с 1 июня перестанет признавать небиометрические заграничные паспорта российских граждан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство иностранных дел республики.

"23 мая совместным распоряжением министров иностранных и внутренних дел было принято решение больше не признавать небиометрические паспорта, выданные Российской Федерацией, в качестве действительных проездных документов для въезда на территорию Литвы. Это распоряжение не распространяется на граждан РФ, следующих транзитом по железной дороге через территорию Литовской Республики из Калининграда на [остальную] территорию РФ и в обратном направлении", - отметили в МИД Литвы.

Российские небиометрические паспорта якобы не соответствуют рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ИКАО). В МВД республики связывают решение Вильнюса с "изменившейся геополитической ситуацией" и подчеркивают, что оно "соответствует интересам национальной безопасности" Литвы. Литовские власти сделают исключение для граждан РФ, которые имеют вид на жительство стран ЕС и Шенгенской зоны, - им дадут срок до 1 декабря на замену паспортов на биометрические.

Ранее признавать российские небиометрические загранпаспорта прекратили в Чехии, Дании, Франции, Исландии и Эстонии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Lithuania to stop recognizing non-biometric Russian passports starting June 1

Экслюзивные новости

СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
22 мая 2025 г. 17:10
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
22 мая 2025 г. 15:07
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
22 мая 2025 г. 09:26
Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
20 мая 2025 г. 17:41
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
20 мая 2025 г. 16:52
Министр энергетики Молдовы: Единая тарифная политика сделает SGC еще более привлекательным - ИНТЕРВЬЮ
Министр энергетики Молдовы: Единая тарифная политика сделает SGC еще более привлекательным - ИНТЕРВЬЮ
20 мая 2025 г. 12:22
Представитель президента Азербайджана по климату примет участие на AIF2025
Представитель президента Азербайджана по климату примет участие на AIF2025
19 мая 2025 г. 10:46
Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
16 мая 2025 г. 12:49
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
14 мая 2025 г. 15:33
Глава VINEN: Ханой и Баку максимально быстро решат логистические и визовые вопросы для развития бизнес-связей
Глава VINEN: Ханой и Баку максимально быстро решат логистические и визовые вопросы для развития бизнес-связей
13 мая 2025 г. 12:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi