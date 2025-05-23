Литва прекратит признавать небиометрические загранпаспорта РФ с 1 июня

Литва с 1 июня перестанет признавать небиометрические заграничные паспорта российских граждан.

Литва с 1 июня перестанет признавать небиометрические заграничные паспорта российских граждан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство иностранных дел республики.

"23 мая совместным распоряжением министров иностранных и внутренних дел было принято решение больше не признавать небиометрические паспорта, выданные Российской Федерацией, в качестве действительных проездных документов для въезда на территорию Литвы. Это распоряжение не распространяется на граждан РФ, следующих транзитом по железной дороге через территорию Литовской Республики из Калининграда на [остальную] территорию РФ и в обратном направлении", - отметили в МИД Литвы.

Российские небиометрические паспорта якобы не соответствуют рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ИКАО). В МВД республики связывают решение Вильнюса с "изменившейся геополитической ситуацией" и подчеркивают, что оно "соответствует интересам национальной безопасности" Литвы. Литовские власти сделают исключение для граждан РФ, которые имеют вид на жительство стран ЕС и Шенгенской зоны, - им дадут срок до 1 декабря на замену паспортов на биометрические.

Ранее признавать российские небиометрические загранпаспорта прекратили в Чехии, Дании, Франции, Исландии и Эстонии.