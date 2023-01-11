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Литва предоставит Украине системы ПВО и зенитные установки

Литва предоставит Украине системы ПВО и зенитные установки Литва подготовила очередной пакет военной помощи Украине, которая подразумевает под собой передачу систем противовоздушной обороны и зенитные установки.
Другие страны
11 января 2023 г. 21:00
Литва предоставит Украине системы ПВО и зенитные установки

Литва подготовила очередной пакет военной помощи Украине, которая подразумевает под собой передачу систем противовоздушной обороны и зенитные установки.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил во время брифинга во Львове президент Литвы Гитанас Науседа.

"Мы передаем системы противовоздушной обороны и зенитные установки, которые должны помочь вам с борьбой", - сказал он.

Отдельно Науседа подчеркнул, что "сегодня во Львове мы на саммите "Люблинского треугольника" еще раз подтвердили свою непоколебимую преданность победе над агрессором": "Мы остаемся вместе! Литва и Польша будут продолжать оказывать военную помощь Украине".

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Версия на английском языке Lithuania invites South Korea to join weapons supply to Ukraine 
Версия на азербайджанском языке Litva Cənubi Koreyanı Ukraynaya silah tədarükünə qoşulmağa çağırıb

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