Литва предоставит Украине системы ПВО и зенитные установки

Литва подготовила очередной пакет военной помощи Украине, которая подразумевает под собой передачу систем противовоздушной обороны и зенитные установки.

Литва подготовила очередной пакет военной помощи Украине, которая подразумевает под собой передачу систем противовоздушной обороны и зенитные установки.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил во время брифинга во Львове президент Литвы Гитанас Науседа.

"Мы передаем системы противовоздушной обороны и зенитные установки, которые должны помочь вам с борьбой", - сказал он.

Отдельно Науседа подчеркнул, что "сегодня во Львове мы на саммите "Люблинского треугольника" еще раз подтвердили свою непоколебимую преданность победе над агрессором": "Мы остаемся вместе! Литва и Польша будут продолжать оказывать военную помощь Украине".