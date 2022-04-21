Литва предоставила Украине тяжелые минометы

Литва передала Украине тяжелые минометы на сумму 10 млн евро.
Как передает Report со ссылкой на литовский BNS, количество вооружения не уточняется.
"Мы передали в поддержку Украине тяжелые минометы, не буду называть количество, но мы передали много", - заявил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
По его словам, всего Украина получила около 35 позиций вооружений разного типа - ракетный комплекс "Стингер", противотанковое, зенитное вооружение, боеприпасы, гранаты, автоматы, пулеметы и т.д. Стоимость военной поддержки составляет несколько десятков миллионов евро.