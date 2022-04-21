Литва предоставила Украине тяжелые минометы

Литва передала Украине тяжелые минометы на сумму 10 млн евро.

Литва передала Украине тяжелые минометы на сумму 10 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на литовский BNS, количество вооружения не уточняется.

"Мы передали в поддержку Украине тяжелые минометы, не буду называть количество, но мы передали много", - заявил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

По его словам, всего Украина получила около 35 позиций вооружений разного типа - ракетный комплекс "Стингер", противотанковое, зенитное вооружение, боеприпасы, гранаты, автоматы, пулеметы и т.д. Стоимость военной поддержки составляет несколько десятков миллионов евро.