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Литва предложила разместить миротворческую миссию на Запорожской АЭС

Литва предложила разместить миротворческую миссию на Запорожской АЭС Литва предложила Евросоюзу вернуться к рассмотрению вопроса о введении военной миротворческой миссии для защиты Запорожской АЭС в Украине.
Другие страны
31 августа 2022 г. 11:45
Литва предложила разместить миротворческую миссию на Запорожской АЭС

Литва предложила Европейскому союзу вернуться к рассмотрению вопроса о введении военной миротворческой миссии для защиты Запорожской АЭС в Украине.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс - Украина", предложение выдвинул министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Мы никогда не были так близко к ядерной катастрофе, как сейчас. Просто сожалений о сложившейся ситуации может быть недостаточно", - сказал министр журналистам в Праге, прибывшим на неформальную встречу министров иностранных дел стран ЕС.

"Мы должны вернуться к той же дискуссии, которую мы вели почти полгода назад, о возможном создании военных миротворческих сил, которые бы обеспечивали ядерную безопасность на Запорожской АЭС и вокруг нее", - добавил он.

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Версия на английском языке Lithuania offers peacekeeping mission at Zaporizhzhia nuke plant

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