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Литва предложила на уровне ЕС запретить въезд граждан РФ в страны сообщества

Литва предложила на уровне ЕС запретить въезд граждан РФ в страны сообщества Ограничения на въезд в страны Евросоюза граждан РФ будут эффективнее, если они будут утверждены на уровне сообщества.
Другие страны
13 августа 2022 г. 16:01
Литва предложила на уровне ЕС запретить въезд граждан РФ в страны сообщества

Ограничения на въезд в страны Евросоюза граждан РФ будут эффективнее, если они будут утверждены на уровне сообщества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство BNS со слов министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

"Литва последовательно выступает за применение санкций к странам, использующим [на международной арене] агрессивные действия, и придерживается позиции, что вводимые для них ограничения эффективнее, если действуют на уровне ЕС", - приводятся в сообщении его слова.

Так глава МИД откликнулся на вступающее 18 августа в силу решение Эстонии перестать впускать в страну россиян с выданными эстонскими консульскими учреждениями шенгенскими визами и аналогичные запретительные меры ряда других стран - членов ЕС.

"По оценкам наших инстанций, по своей сути решение Эстонии очень похоже на те ограничения, которые применяет Литва", - сказал он. Вильнюс одним из первых заявил, что в связи с событиями в Украине прекращает выдачу россиянам шенгенских виз.

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Версия на азербайджанском языке Litva Rusiya vətəndaşlarının Aİ-yə girişinin tam qadağan olunmasını təklif edir

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