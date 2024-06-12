Литва предложила лишать гражданства за поддержку агрессивных действий других стран

МВД Литвы считает необходимым ввести механизм лишения литовского гражданства лиц, получивших его в порядке исключения и поддерживающих агрессивные действия других стран.

МВД Литвы считает необходимым ввести механизм лишения литовского гражданства лиц, получивших его в порядке исключения и поддерживающих агрессивные действия других стран.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Глава ведомства Агне Билотайте заявила, что соответствующие поправки к закону о гражданстве подготовлены и переданы на согласование заинтересованным госструктурам.

"Занимающиеся антигосударственной деятельностью и поддерживающие страну-агрессора лица не могут быть гражданами Литвы", - подчеркнула она.