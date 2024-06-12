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Литва предложила лишать гражданства за поддержку агрессивных действий других стран

Литва предложила лишать гражданства за поддержку агрессивных действий других стран МВД Литвы считает необходимым ввести механизм лишения литовского гражданства лиц, получивших его в порядке исключения и поддерживающих агрессивные действия других стран.
Другие страны
12 июня 2024 г. 14:43
Литва предложила лишать гражданства за поддержку агрессивных действий других стран

МВД Литвы считает необходимым ввести механизм лишения литовского гражданства лиц, получивших его в порядке исключения и поддерживающих агрессивные действия других стран.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Глава ведомства Агне Билотайте заявила, что соответствующие поправки к закону о гражданстве подготовлены и переданы на согласование заинтересованным госструктурам.

"Занимающиеся антигосударственной деятельностью и поддерживающие страну-агрессора лица не могут быть гражданами Литвы", - подчеркнула она.

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