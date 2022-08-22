Латвия предлагает исключить Россию из ООН

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс призвал исключить Россию из Организации Объединенных Наций (ООН) из-за ситуации вокруг Украины.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс призвал исключить Россию из Организации Объединенных Наций (ООН) из-за войны в Украине.

Как передает Report со ссылкой на Лента.ру, об этом сообщает издание Eurasia Daily cо ссылкой на Twitter министра.

«СССР после его нападения на Финляндию в 1939 году исключили из Лиги Наций. Россию после нападения на Украину нужно исключить из ООН», — написал Пабрикс в своем микроблоге. Министр подчеркнул, что в ООН обязаны это сделать, чтобы организацию вновь стали уважать.