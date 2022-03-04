Литва потребовала от ЕС ужесточить санкции в отношении России

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Европейскому союзу следует расширить и ужесточить санкции в отношении России.
Как передает Report, соответствующее заявление он сделал во время телефонного разговора с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Глава государства напомнил, что Евросоюз уже принял необходимые решения по антироссийским санкциям. По его мнению, этого недостаточно.
Также политик призвал ЕС ускорить прием Украины в сообщество.
"Украина должна получить статус кандидата на прием в ЕС", - сказал он.
Он добавил, что Евросоюзу нужно и дальше оказывать Киеву политическую, экономическую и военную помощь.