Литва потребовала от ЕС ужесточить санкции в отношении России

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Европейскому союзу следует расширить и ужесточить санкции в отношении России.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Европейскому союзу следует расширить и ужесточить санкции в отношении России.

Как передает Report, соответствующее заявление он сделал во время телефонного разговора с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Глава государства напомнил, что Евросоюз уже принял необходимые решения по антироссийским санкциям. По его мнению, этого недостаточно.

Также политик призвал ЕС ускорить прием Украины в сообщество.

"Украина должна получить статус кандидата на прием в ЕС", - сказал он.

Он добавил, что Евросоюзу нужно и дальше оказывать Киеву политическую, экономическую и военную помощь.