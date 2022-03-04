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Литва потребовала от ЕС ужесточить санкции в отношении России

Литва потребовала от ЕС ужесточить санкции в отношении России Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Европейскому союзу следует расширить и ужесточить санкции в отношении России.
Другие страны
4 марта 2022 г. 22:49
Литва потребовала от ЕС ужесточить санкции в отношении России

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Европейскому союзу следует расширить и ужесточить санкции в отношении России.

Как передает Report, соответствующее заявление он сделал во время телефонного разговора с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Глава государства напомнил, что Евросоюз уже принял необходимые решения по антироссийским санкциям. По его мнению, этого недостаточно.

Также политик призвал ЕС ускорить прием Украины в сообщество.

"Украина должна получить статус кандидата на прием в ЕС", - сказал он.

Он добавил, что Евросоюзу нужно и дальше оказывать Киеву политическую, экономическую и военную помощь.

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Версия на азербайджанском языке Litva Aİ-dən Rusiyaya qarşı sanksiyaları sərtləşdirməyi tələb edib

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