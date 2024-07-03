О нас

Литва потратит на реализацию мер военной контрмобильности €600 млн за 10 лет

Литва потратит на реализацию мер военной контрмобильности €600 млн за 10 лет Меры, которые Литва в течение ближайших 10 лет намеревается реализовать для усложнения передвижения потенциального противника по территории республики, обойдутся ей в 600 млн евро.
Другие страны
3 июля 2024 г. 16:01
Литва потратит на реализацию мер военной контрмобильности €600 млн за 10 лет

Меры, которые Литва в течение ближайших 10 лет намеревается реализовать для усложнения передвижения потенциального противника по территории республики, обойдутся ей в 600 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам министр обороны Лауринас Касчюнас.

"Ежегодно в мероприятия по обеспечению военной контрмобильности мы планируем вкладывать 30-40 млн евро, или до 600 млн евро в течение 10 лет", - сказал он.

Речь, по словам министра, идет в первую очередь о приобретении противотанковых мин и мин удаленного радиуса действия, оборудовании фортификационных сооружений на границе, подготовке оборонительных мероприятий у мостов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Израиле один из пострадавших в результате нападения в ТЦ скончался
В Израиле один из пострадавших в результате нападения в ТЦ скончался
3 июля 2024 г. 17:00
США и Франция обсудят урегулирование конфликта между Израилем и Хезболлах
США и Франция обсудят урегулирование конфликта между Израилем и "Хезболлах"
3 июля 2024 г. 15:41
Bloomberg: Байден на саммите НАТО не сможет реабилитироваться после провальных дебатов
Bloomberg: Байден на саммите НАТО не сможет реабилитироваться после провальных дебатов
3 июля 2024 г. 15:03
CAGE: Исламофобская конспирология стала частью госполитики Парижа перед Олимпийскими играми
CAGE: Исламофобская конспирология стала частью госполитики Парижа перед Олимпийскими играми
3 июля 2024 г. 14:19
В Бангладеш из-за наводнения пострадали более 1,3 млн человек
В Бангладеш из-за наводнения пострадали более 1,3 млн человек
3 июля 2024 г. 12:51
Италия намерена купить у Rheinmetall танки на 20 млрд евро
Италия намерена купить у Rheinmetall танки на 20 млрд евро
3 июля 2024 г. 11:05
ЕС введет импортные пошлины на все товары с площадок электронной торговли КНР
ЕС введет импортные пошлины на все товары с площадок электронной торговли КНР
3 июля 2024 г. 10:51
Более 240 тыс. людей эвакуированы из-за экстремальных ливней в Китае
Более 240 тыс. людей эвакуированы из-за экстремальных ливней в Китае
3 июля 2024 г. 09:54
Свыше 120 человек погибли в давке на религиозном собрании в Индии
Свыше 120 человек погибли в давке на религиозном собрании в Индии
3 июля 2024 г. 09:09
Вице-президент Венесуэлы получила травму при падении дерева
Вице-президент Венесуэлы получила травму при падении дерева
3 июля 2024 г. 07:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi