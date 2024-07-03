Литва потратит на реализацию мер военной контрмобильности €600 млн за 10 лет

Меры, которые Литва в течение ближайших 10 лет намеревается реализовать для усложнения передвижения потенциального противника по территории республики, обойдутся ей в 600 млн евро.

Меры, которые Литва в течение ближайших 10 лет намеревается реализовать для усложнения передвижения потенциального противника по территории республики, обойдутся ей в 600 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам министр обороны Лауринас Касчюнас.

"Ежегодно в мероприятия по обеспечению военной контрмобильности мы планируем вкладывать 30-40 млн евро, или до 600 млн евро в течение 10 лет", - сказал он.

Речь, по словам министра, идет в первую очередь о приобретении противотанковых мин и мин удаленного радиуса действия, оборудовании фортификационных сооружений на границе, подготовке оборонительных мероприятий у мостов.