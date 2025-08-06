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Литва потратит 30 млн евро на строительство инфраструктуры НАТО

Литва потратит 30 млн евро на строительство инфраструктуры НАТО Минобороны Литвы направило более 30 млн евро на развитие инфраструктуры для приема, сосредоточения и дальнейшей переброски союзнических воинских подразделений на полигоне в Казлу-Руде.
Другие страны
6 августа 2025 г. 15:25
Литва потратит 30 млн евро на строительство инфраструктуры НАТО

Минобороны Литвы направило более 30 млн евро на развитие инфраструктуры для приема, сосредоточения и дальнейшей переброски союзнических воинских подразделений на полигоне в Казлу-Руде.

Как передает Report, об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Инвестиции направлены на строительство и модернизацию лагерей, логистических объектов, инженерной и военной инфраструктуры. Это обеспечит необходимую поддержку со стороны принимающей страны для союзнических воинских частей НАТО", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что всего к 2030 году Литва планирует потратить на инфраструктуру принимающей страны НАТО более 2,5 млрд евро. Там уточнили, что объекты будут использоваться в ходе учений, передвижения союзников через территорию республики, а также в случае военного конфликта или кризиса.

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Версия на английском языке Lithuania to spend 30M euros on NATO infrastructure construction

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