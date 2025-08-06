Литва потратит 30 млн евро на строительство инфраструктуры НАТО

Минобороны Литвы направило более 30 млн евро на развитие инфраструктуры для приема, сосредоточения и дальнейшей переброски союзнических воинских подразделений на полигоне в Казлу-Руде.

Минобороны Литвы направило более 30 млн евро на развитие инфраструктуры для приема, сосредоточения и дальнейшей переброски союзнических воинских подразделений на полигоне в Казлу-Руде.

Как передает Report, об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Инвестиции направлены на строительство и модернизацию лагерей, логистических объектов, инженерной и военной инфраструктуры. Это обеспечит необходимую поддержку со стороны принимающей страны для союзнических воинских частей НАТО", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что всего к 2030 году Литва планирует потратить на инфраструктуру принимающей страны НАТО более 2,5 млрд евро. Там уточнили, что объекты будут использоваться в ходе учений, передвижения союзников через территорию республики, а также в случае военного конфликта или кризиса.