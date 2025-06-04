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Литва построит объект для связи с кораблями НАТО

Литва построит объект для связи с кораблями НАТО Литва построит объект для связи с кораблями НАТО
Другие страны
4 июня 2025 г. 15:22
Литва построит объект для связи с кораблями НАТО

Правительство Литвы одобрило разработку двух стратегических военных инфраструктурных проектов в городах Паланга и Шяуляй.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила в среду пресс-служба литовского Минобороны.

"Инфраструктура не только укрепит системы связи союзников вдоль Балтийского моря, но и создаст лучшие условия для военных подразделений союзников НАТО, выполняющих задачи в Шяуляе", - говорится в сообщении.

"Мы развиваем стратегическую военную инфраструктуру по всей Литве – в Паланге и Шяуляе в общей сложности формируется 29 гектаров территорий, на которых будут построены союзническая система связи и инфраструктура поддержки принимающей стороны. Реализуя эти проекты, мы не только укрепим оперативный потенциал наш и наших союзников в регионе Балтийского моря, но и обеспечим эффективное выполнение обязательств Литвы как страны НАТО", - прокомментировала курирующая вопросы военной инфраструктуры заместитель министра национальной обороны Орияна Машале, которую цитирует пресс-служба ведомства.

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