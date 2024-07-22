Литва построит для ВМС поисково-спасательный корабль за более чем 34 млн долларов

Поисково-спасательный корабль, в том числе предназначенный для ликвидации экологических аварий, будет за более чем 34 млн долларов построен для военно-морских сил (ВМС) Литвы.

Поисково-спасательный корабль, в том числе предназначенный для ликвидации экологических аварий, будет за более чем 34 млн долларов построен для военно-морских сил (ВМС) Литвы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство окружающей среды этой страны.

"Договор о строительстве подписан командующим ВМС Литвы адмиралом Гедрюсом Пременяцкасом и директором агентства проектов министерства Гвидасом Даргужасом", - говорится в сообщении.

Согласно плану, новый поисково-спасательный корабль будет спущен на воду в 2029 году. Стоимость его строительства не называется, но указано, что большая часть средств должна поступить из фондов ЕС. "Эта часть составит около 34 млн евро", - отметило министерство.

Корабль будет предназначен для поисково-спасательных операций, ликвидации последствий экологических аварий на море. Он сможет также тушить пожары, нейтрализовывать химические материалы, осуществлять аварийную буксировку других судов.