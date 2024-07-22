О нас

Литва построит для ВМС поисково-спасательный корабль за более чем 34 млн долларов

Литва построит для ВМС поисково-спасательный корабль за более чем 34 млн долларов Поисково-спасательный корабль, в том числе предназначенный для ликвидации экологических аварий, будет за более чем 34 млн долларов построен для военно-морских сил (ВМС) Литвы.
Другие страны
22 июля 2024 г. 19:00
Литва построит для ВМС поисково-спасательный корабль за более чем 34 млн долларов

Поисково-спасательный корабль, в том числе предназначенный для ликвидации экологических аварий, будет за более чем 34 млн долларов построен для военно-морских сил (ВМС) Литвы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство окружающей среды этой страны.

"Договор о строительстве подписан командующим ВМС Литвы адмиралом Гедрюсом Пременяцкасом и директором агентства проектов министерства Гвидасом Даргужасом", - говорится в сообщении.

Согласно плану, новый поисково-спасательный корабль будет спущен на воду в 2029 году. Стоимость его строительства не называется, но указано, что большая часть средств должна поступить из фондов ЕС. "Эта часть составит около 34 млн евро", - отметило министерство.

Корабль будет предназначен для поисково-спасательных операций, ликвидации последствий экологических аварий на море. Он сможет также тушить пожары, нейтрализовывать химические материалы, осуществлять аварийную буксировку других судов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Litva Hərbi Dəniz Qüvvələri üçün axtarış-xilasetmə gəmisi inşa ediləcək

Самое читаемое

Узра Зея: Мир между Азербайджаном и Арменией важен для развития Южного Кавказа
Узра Зея: Мир между Азербайджаном и Арменией важен для развития Южного Кавказа
18 июля 2024 г. 11:54
Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент
Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент
18 июля 2024 г. 11:59
Новак: В рамках Север-Юг между Астара и Решт будет построена железная дорога
Новак: В рамках "Север-Юг" между Астара и Решт будет построена железная дорога
17 июля 2024 г. 09:33
Представитель армии США будет работать в Минобороны Армении
Представитель армии США будет работать в Минобороны Армении
18 июля 2024 г. 10:57
Эрдоган: Признание двух государств - условие для урегулирования на Кипре
Эрдоган: Признание двух государств - условие для урегулирования на Кипре
20 июля 2024 г. 14:12
Первый рейс танкера Зангилан состоялся в туркменский порт Аладжа
Первый рейс танкера "Зангилан" состоялся в туркменский порт Аладжа
17 июля 2024 г. 10:49
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
19 июля 2024 г. 21:06
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
17 июля 2024 г. 12:58
Президент Азербайджана: Ради мира и освобождения наших территорий мне пришлось отбросить все свои личные эмоции
Президент Азербайджана: Ради мира и освобождения наших территорий мне пришлось отбросить все свои личные эмоции
20 июля 2024 г. 19:48
В России на водоемах за сутки погибли 29 человек
В России на водоемах за сутки погибли 29 человек
18 июля 2024 г. 09:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi